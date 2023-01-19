В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

За ситуацией на дорогах следят в круглосуточном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении видимости до 300 метров на дорогах из-за снега с дождем и тумана. Такая погода в отдельных территориях региона ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- При необходимости, для уборки снега и обработки проезжей части подрядные организации готовы задействовать 115 единиц дорожной техники. Количество машин будут регулировать по обстановке, - прокомментировали в дорожном агентстве.

В организации добавили, что дежурство ведется круглосуточном режиме. За ситуацией следят с помощью системы спутникового метео- и видеоконтроля, которая установлена вдоль трасс.

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