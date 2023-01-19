Ежегодно на Дону выращивают свыше 24 тысяч тонн товарной рыбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Ростовской области в ДНР и ЛНР планируют наладить поставки рыбной продукции. Об этом сообщил глава донского Минсельхозпрода Константин Рачаловский, передает ТАСС.

- Прорабатываем вопрос о сотрудничестве предприятий с Республикой Беларусь и Донбассом в части организации поставок, - прокомментировал Константин Рачаловский.

По словам чиновника, сейчас в донском регионе действуют более 400 рыбохозяйственных предприятий. Ежегодно на Дону выращивают свыше 24 тысяч тонн товарной рыбы, от севрюги и белуги до карпов, белых амуров и форели. Перерабатывают на Дону по 22 тысячи тонн продукции, которую поставляют в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольские края.

Добавим, о поддержке донских организаций также рассказал заместитель председателя донского Заксобрания Вячеслав Василенко. По данным депутата, в 2022 году на развитие рыбохозяйственного комплекса было выделено 95,8 млн рублей. В 2023 году на эти цели предусмотрено 115,8 млн рублей.

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