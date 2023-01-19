Инесса Тарвердиева просит смягчить наказание остальным членам «банды амазонок»

Подсудимая заявила, что троих членов банды нужно судить мягче, чем ее. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Инесса Тарвердиева из «банды амазонок» запросила для других членов банды менее строгого наказания. Об этом она заявила во время прений по уголовному делу в Ростовском областном суде в четверг, 19 января. Слова подсудимой передает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону», находящийся в зале суда.

Когда был зачитан список уголовных статей, по которым подсудимым вменяется обвинение, прокурор Дина Даниелян запросила у суда наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии общего режима для 56-летней Инессы Тарвердиевой, ее дочери Виктории и Анастасии Синельник, а для супруга последней, Сергея, пожизненное заключение в колонии особого режима с лишением специального звания лейтенанта полиции.

Слово в прениях взяла Инесса Тарвердиева и заявила, что считает неправильным назначать для всех трех женщин одинаковый срок.

- Почему им просят также как и мне, а Сергею Синельнику вообще пожизненное?! - спросила подсудимая. - Я считаю это несправедливым. Их роли и участие были меньше, чем мои.

Также она заявила, что считает справедливым, если ей и другим подсудимым придется возмещать моральный вред потерпевшим, но не материальный.

- Все награбленное в полном объеме хранилось у нас дома, было изъято и возвращено, наверное, владельцам. Так что материально мы им уже ничего не должны, - добавила Инесса.

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