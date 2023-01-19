В Ростове прокурор запросил для Инессы и Виктории Тарвердиевых из «банды амазонок» 25 лет колонии

Для матери и дочери запросили самую высшую меру наказания для женщин. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

В Ростовском областном суде в четверг, 19 января, идут прения сторон по делу «банды амазонок». Прокурор запросил для подсудимых Инессы и Виктории Тарвердиевых наказание в виде 25 лет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года. Об этом сообщает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» из зала суда. Прямая трансляция ведется здесь.

На скамье подсудимых находятся Инесса Тарвердиева, супруга главаря «банды амазонок», орудовавшей в Краснодарском крае и Ростовской области почти 10 лет, ее 25-летняя дочь Виктория.

Гособвинитель Дина Даниелян перечислила статьи, по которым присяжные заседатели признали подсудимых виновными. В их числе бандитизм, посягательство на жизнь и убийство сотрудников правоохранительных органов, нападения и убийства простых граждан, с применением оружия, с проникновением в жилище, с применением насилия.

- Назначить по всем эпизодам преступной деятельности по совокупности преступлений окончательное наказание в виде 25 лет в исправительной колонии общего режима с ограничением наказания на срок два года, - озвучила прокурор и в отношении Инессы, и в отношении Виктории.

Прокурор также запросила полного возмещения подсудимыми нанесенного ущерба.

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