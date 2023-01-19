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НовостиОбщество19 января 2023 14:54

Более 20 тысяч жителей Ростова-на-Дону приняли участие в крещенских купаниях

В разных частях донской столицы было открыто около десятка купелей
Ангелина СКИБА
Около каждой иордани дежурили спасатели и сотрудники скорой помощи

Около каждой иордани дежурили спасатели и сотрудники скорой помощи

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

18 и 19 января более 20 тысяч жителей Ростова-на-Дону приняли участие в крещенских купаниях. Эту информацию опубликовали на сайте городской администрации.

В разных частях донской столицы было открыто около десятка купелей. Люди совершили омовение как в освященных местах при храмах, так и в природных водоемах.

Около каждой установленной иордани дежурили спасатели и сотрудники скорой помощи. Для посетителей были оборудованы настилы и раздевалки. В некоторых пунктах можно было обогреться и выпить горячий чай.

Напомним, сегодня, 19 января, православные верующие отмечают Крещение Господне. Праздничные богослужения состоялись в 57 храмах донской столицы.

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