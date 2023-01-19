Летом 2023 года в Ростовской области планируют открыть обход Аксая

Работы на объекте ведут 2587 человек, используют 388 спецмашин. Фото: сайт правительства РО

Обход Аксая в Ростовской области планируют открыть в июне 2023 года. Об этом перед губернатором Василием Голубевым и главой ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко отчитался подрядчик, сообщает сайт донского правительства.

- В июне 2023 года планируем досрочный пуск движения, то есть проезжую часть откроют на 1,5 года раньше срока. Осталось только уложить 2 тысячи тонн асфальта, - сообщил представитель подрядной организации.

Специалисты уже уложили 517,8 тысячи тонн асфальтобетона, эта работа выполнена почти на 90 %. До этого на объекте смонтировали 33 тысячи метров барьерного ограждения и 916 опор освещения. Работы ведут 2587 человек, используют 388 спецмашин.

В ответ на озвученную информацию глава донского региона напомнил об удобстве и безопасности для водителей.

- Существующая дорога и новая трасса позволят комфортно и значительно быстрее ехать на юг и в обратном направлении. Это стало возможным, прежде всего, благодаря поддержке президента России, - отметил Василий Голубев.

Напомним, обход Аксая улучшит развитие территорий и повысит туристическию привлекательность региона.очеркасск и Аксай. Как пояснил губернатор, по дороге на море или возвращаясь с юга люди смогут заехать по новой трассе в донские города и станицы.

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