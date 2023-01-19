Мужчину нашли мертвым спустя две недели. Фото: НАДОЛИНСКИЙ Станислав

В Ростовской области нашли мертвым пропавшего 56-летнего мужчину. Об этом сообщили волонтеры "ЛизаАлерт".

Мужчина пропал 1 января. Он перестал отвечать на звонки и смс. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. Позже подключились волонтеры. Мужчину искали больше двух недель. Так, 19 января волонтеры сообщили, что нашли пропавшего мертвым.

Где было обнаружено тело мужчины и причину смерти волонтеры не сообщили.

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Он не выходил на связь с близкими с 10 января

(Подробности)