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НовостиОбщество19 января 2023 17:15

В Ростове-на-Дону планируют снести дом Гудермана на Соборном

В самом здании давно никто не живет
Лейла МИРИШОВА
Пока не известно, что будет на месте доходного дома

Пока не известно, что будет на месте доходного дома

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове власти планируют снести дом Гудермана на Соборном. Соответствующее постановление опубликовано на сате городской администрации.

Согласно сообщению здание в переулке Соборном, 8/15 находится в аварийном состоянии и грозит обрушением. Отметим, что в самом доме давно никто не живет. За последние два года в нем произошло несколько пожаров и обрушений. В декабре 2022 года его решили законсервировать.

На сегодняшний день квартиры принадлежат собственникам, но власти собираются их выкупить. Пока не известно, будет ли что-то новое на месте памятника архитектуры.

Отметим, что доходный дом Аарона Гудермана построили в конце XIX века.

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(Подробности)