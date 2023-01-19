Третий пожизненный срок получил боевик Тазиев по прозвищу «Магас»

Первые два срока боевику дали за покушение на главу региона и вооруженное нападение с 78 убитыми правоохранителями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Южный окружной военный суд назначил третий пожизненный срок Али Тазиеву по кличке «Магас». Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру России по Южному и Северо-Казвказскому федеральным округам сообщает «КП — Ставрополь».

Судом установлено, что в 2008 году Тазиев вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Имарат Кавказ»*, в которой занимался организацией преступлений. В этот раз его судили по делу за преступления, совершенные в 2009 — 2010 годах. По версии следствия, члены его банды трижды нападали на посты ДПС в Ингушетии и подорвали на федеральной трассе М-29 «Кавказ» бронетранспортер внутренних войск МВД — то есть нынешней Росгрвардии.

- 9 сотрудников МВД и 15 военнослужащих были ранены. Погибли двое гражданских, оказавшихся на месте преступления, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

«Магаса» обвиняли в руководстве организованным преступным сообществом и бандой, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, убийстве двух лиц, сопряженном с бандитизмом, незаконном обороте оружия и изготовлении взрывных устройств, повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Суд назначил «Магасу» пожизненный срок в колонии особого режима. Его подельники также получили длительные сроки.

Причем боевику назначили уже третье пожизненное заключение. Первый срок он получил за покушение в 2009 году на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Второй срок — за вооруженной нападение в 2004 году в Ингушетии, в ходе которого были убиты 78 правоохранителей, а 113 ранены.

*запрещенная в России террористическая организация

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