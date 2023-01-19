Переехавшей из Донбасса 30 лет назад женщине помогут получить гражданство

Женщина четыре раза получала российский паспорт, а в пятый раз оказалась без гражданства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

45-летняя Светлана Студенникова, которая переехала из Донбасса в Краснодарский край 30 лет назад, пожаловалась, что ее паспорт сочли недействительным. Причем до этого она уже четыре раза получала российский паспорт. Подробностями истории поделились наши коллеги из «КП — Кубань».

Переехав в станицу Полтавскую еще 15-летним подростком, Светлана окончила здесь школу, получила высшее образование в Краснодарском крае. Также на Кубани она дважды вышла замуж и стала мамой троих детей. За 30 лет женщина четыре раза получала паспорт гражданки России, а в последний раз при смене по возрасту не смогла, подавая заявление на сайте «Госуслуг».

- Сначала мне сообщали об ошибках в документах. Позже пригласили лично в паспортный стол. И сказали, что гражданства у меня нет, потому что 30 лет назад не было какого-то вкладыша, - рассказала женщина.

Напомним, 30 лет назад на территории большинства республик бывшего Советского Союза еще действовали паспорта граждан СССР.

Женщина рассказала, что паспорт у нее заберут, а в обмен выдадут удостоверение лица без гражданства.

Помочь разобраться в ситуации обещал депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

- Сейчас мы много занимаемся вопросами получения паспортов людьми, которых эвакуировали из Херсонской области. Бывают технические сбои и сложности, - сказал депутат и добавил, что готов помочь.

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