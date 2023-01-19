В Ростове солдаты окунулись в ледяную купель на Крещение

Рядом с храмом оборудовали палатки с обогревом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военнослужащие Ростовского-на-Дону гарнизона отпраздновали Крещение Господня. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Так, специалисты жилищно-коммунальной службы № 1 приняли участие в подготовке к празднованию. Возле Приходи Святого Георгия Победоносца – главного храма Южного военного округа. Рядом с ним оборудовали палатки с обогревом, установили освещение, а также организовали вывоз твердых и жидких коммунальных отходов.

Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО посетили храм, освятили воду и окунулись в ледяную купель главного храма ЮВО.

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(Подробности)