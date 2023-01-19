Как ростовчане на Крещение святили по 19 литров воды, делали фото и плавали по десять минут

На Крещение в святые источники и купели окунулись более 11,5 тысячи дончан. ФОТО: Попова Екатерина

Ростовчане встретили один из важных праздников в жизни православных христиан - Крещение. В этот раз повезло - лютых крещенских морозов не было, а на улице - плюсовая температура. Поэтому и окунаться в купель не так холодно.

По официальным данным, в святые источники и купели окунулись более 11,5 тысячи дончан.

"КУПАЮСЬ И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ"

Еще накануне, 18 января, к купели на территории строящегося храма святого Георгия Победоносца пришел капитан второго ранга Максим. Мужчина прыгнул в воду со словами «Господи, спаси и помилуй!». По словам ростовчанина, заболеть на Крещение от купания в холодных источниках просто невозможно.

- Я сам служил на подводной лодке в Мурманске. А когда 20 лет назад ушел на пенсию стал купаться в море и зимой, и летом. Поэтому закален давно, - бодро признался моряк.

Если стесняетесь других, можно было прийти в Крещенский сочельник, когда у купели ни души. ФОТО: Попова Екатерина

Уже на следующий день, 19 января, в храме Серафима Саровского, что на улице Портовой, 72, - многолюдно. Сюда на освящение крещенской воды идут целыми семьями, а некоторые бабушки-старушки предпочли посетить святое место вместе со своими подругами. Люди несли в храм не только 1,5-литровые и пятилитровые бутылки, но и бутыли для кулера в 19 (!) литров.

Выйдя из храма и перейдя дорогу, спускаемся вниз по узкой улочке с крутыми спусками и частными домами. Пять минут и выходим к Гремучему источнику. Верующие вместе со священником прошли Крестный ход и стали готовиться к освещению воды в самом источнике.

Пока батюшка освящал воду, самые смелые пошли готовиться к погружению. Стеснительные переодевались в специальных кабинках, а те, кто побойчей, прям около источника снимали одежду и бегом в воду.

«НА КРЕЩЕНИЕ НЕ БОЛЕЮТ»

Не боялись окунаться, в основном, мужчины. Их тут с десятка три. Одни ростовчане не спешили выходить на сушу, другие - еще минут десять плескались в холодной воде и даже плавали.

- Я лет 20 уже окунаюсь на Крещение. Сейчас чувствую прилив сил и бодрость в теле, - обтираясь полотенцем, делится впечатлениями только что окунувшийся Александр. - А еще я заметил, что сколько бы я не окунался в этот праздник, ни разу не заболел. Помню, даже в мороз -17 градусов.

Другой дончанин пришел на водоем с женой и дочкой. Пока мужчина окунался, семья - наготове с полотенцем и халатом, а к ним - термос с теплым чаем.

Самыми храбрыми и бесстрашными перед холодом оказались мужчины. ФОТО: Попова Екатерина

Здесь же и молодежь. Вот двое парней-школьников робко зашли в воду по пояс. А вот - парень не спеша выходит из вод Гремучки, его подруга в пуховике и шапке с берега пыталась сделать удачные кадры.

Кстати, многие ныряющие брали с собой бутылки, чтобы набрать из источника крещенской святой воды.

НЕ ОДИН РАЗ НАДО, А ТРИ!

А вот дам, желающих рискнуть и погрузиться в зимние воды источника, было не так уж и много. А те, кто осмеливались, делали это предельно осторожно и старались быстро выбежать из воды, чтобы попасть в объятия махрового халата.

- После воды теплее становится. Я иногда зимой окунаюсь. Вот и сегодня решила выйти из дома и прийти сюда. Наверное, потому что Крещение, - воодушевленно говорит Наталья Мондрус.

После того, как все грехи смыты, в теле чувствуется необычайная бодрость и сила. ФОТО: Попова Екатерина

Молодая ростовчанка Анастасия сегодня окунулась впервые в жизни. Немного поежившись от холода, девушка быстро окрестила себя и нырнула трижды с головой. Говорит, что специально к погружению не готовилась и не закалялась. Девушка верит, что на Крещение заболеть невозможно.

- Это было круто. И даже не очень холодно, - отметила дончанка.

Дамы же стараются в воде долго не засиживаться. ФОТО: Попова Екатерина

В воду зашла и женщина лет 40. В отличие от других ныряющих здесь ростовчанок, она оделась по всем православным канонам: погружалась в освященные воды не в купальнике, а в ночной хлопковой сорочке ниже колен и с платком на голове. Как и Анастасия, женщина старалась как можно быстрее выйти из воды. А ей в это время с берега кричали: «Так не пойдет, не один раз нужно окунаться - трижды!».

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