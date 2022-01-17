В прорубь с головой: Ростовский врач рассказал, кому можно, а кому точно нельзя купаться в проруби в Крещение

Врач назвал категории людей, кому крещенские купания могут стоить здоровья Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже совсем скоро, в ночь с 18 на 19 января, ростовчане по традиции окунутся в крещенские купели, чтобы приобщиться к святому празднику. Главный врач поликлиники № 14, кандидат медицинских наук, Игорь Гайнутдинов рассказал, кому можно купаться в ледяной воде, а кому стоит воздержаться от погружения в ледяную воду.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОБРЯД

Уже завтра экстремальный обряд объединит по всей области людей, готовых окунуться в ледяную воду с головой. В некоторых семьях крещенские купания уже стали доброй традицией, которую старались не прерывать даже во время пандемии.

Погружение в ледяную купель многие воспринимают как испытание, трудность, которую нужно пройти на пути очищения души от всех грехов. Процедура эта достаточно специфичная и сопряжена с определенными рисками для неподготовленного человека.

Чтобы быть готовым к погружению в купель, нужны месяцы закаливания Фото: Артем КИЛЬКИН

С учетом того, что к традиции присоединятся тысячи горожан, сложно представить, что все эти люди подготовленные и имеют хороший иммунитет. В то же время заболеваемость коронавирусом медленно, но начинает расти, поэтому многие города уже отменяют крещенские купания, чтобы не дать инфекции распространиться. Врачи тоже считают, что переохлаждение не пойдет на пользу людям, тем более, что уже скоро ожидается вспышка нового штампа коронавируса - Омикрона.

СМЫТЬ ГРЕХИ МОЖНО И ТЕПЛОЙ ВОДОЙ В ВАННЕ

- Я отношусь к крещенским купаниям отрицательно, потому что не подготовленные люди пытаются «смыть грехи» в ледяной воде, отчего можно очень серьезно заболеть, - рассказал Игорь Гайнутдинов. - Само по себе охлаждение тела всегда снижает поверхностный иммунитет дыхательных путей, поэтому бактерии и вирусы, которые у нас всегда есть в слизистой носа и горла активизируются. И чем старше человек, тем иммунитет у него ниже, а значит риск подхватить простуду возрастает. Резкое снижение температуры тела, нахождение на ветру, плюс несоблюдение дистанции и масочного режима могут негативно отразиться на состоянии здоровья человека во время массовых купаний. Уж лучше смывать грехи и теплой воде в ванной.

Мало кто из горожан, прежде чем окунуться в купель, обследует свой организм. Между тем люди с заболеваниями почек, сердца, мочеполовой системы и со слабыми сосудами могут напрочь подорвать себе здоровье.

Окунувшись в воду и померзнув на морозе, можно заработать болезни, которые будут беспокоить всю жизнь Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРЕОХЛАДИТЬСЯ - РАЗ, А ЛЕЧИТЬСЯ - ВСЮ ЖИЗНЬ

- Пару лет назад я за компанию пошла к водоему у нас на Северном, - вспоминает ростовчанка Светлана. – Тогда я со всеми решила нырнуть в прорубь, потому что стоять и смотреть как другие купаются было неудобно. Омовение совершила быстро. Замерзла конечно, но не сильно, как мне тогда показалось. Через пару дней почувствовала боли в области живота, в больнице поставили диагноз цистит. Врач сказала, что от переохлаждения у меня пошло воспаление. Сейчас как только немного простыну, сразу начинаются боли и нужно пить таблетки.

Конечно, доли секунд, проведенные в воде, может и не вредят организму, но во время нахождения на морозе после омовения можно серьезно застудиться.

Врач Игорь Гайнутдинов также отмечает, что не следует окунаться в ледяную воду людям старше 60 лет, потому что в этом возрасте иммунитет активно снижается. Всем, у кого есть хронические заболевания, такие как диабет, ожирение, заболевания бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, заболевания почек – переохлаждение противопоказано.

- Я имел в своей практике ситуации, когда у пациентов через несколько дней после переохлаждения в ледяной купели развивались тяжелые формы ревматического заболевания, – говорит Игорь Константинович. - Могут обостриться системные заболевания, которые поражают костно-мышечную систему и сосуды. Если человек не занимается закаливанием, то лучше не рисковать. В период пандемии ослаблять организм — это плохая идея.

После 60 лет тоже не рекомендуют совершать омовение в крещенской купели из-за возрастного снижения иммунитета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие полагают, что статус закаленного человека можно заслужить за пару недель, обливаясь холодной водой в теплой ванне, но это не так. Чтобы подготовить организм, нужны месяцы закаливания, хотя и они не могут стопроцентно уберечь человека от болезней. Поэтому специалисты советуют хорошо подумать прежде, чем вгонять тело в экстремальные условия возможно оно и не выдержит таких нагрузок.

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