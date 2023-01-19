Ростовчанам назвали тяжелые заболевания от курения вейпов

Электронные испарители увеличивают риск инсульта и инфаркта в молодые годы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вейпы опасны для здоровья взрослых, а детей и подростков особенно, заявила детский кардиолог Ирина Пшеничникова в интервью NEWS.ru. Доктор напомнила, что в США электронные курительные устройства под запретом из-за случаев смерти от тяжелого поражения легких при курении вейпов.

- Исследования показали, что вейпинг наносит не меньший вред, чем обычные сигареты. Парение способствует развитию митохондриальной дисфункции, нарушается энергетический метаболизм на клеточном уровне, - объясняет доктор Пшеничникова. - У вейперов выявляются поломки генов, отвечающих за работу врожденного иммунитета и реализацию воспалительного ответа.

По словам врача, парение вейпами в исследованиях тесно ассоциируется с развитием некоторых видов онкологических заболеваний. Также из-за курения электронного испарителя возрастает риск развития ранних инсультов, инфарктов и других сосудистых катастроф.

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