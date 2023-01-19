Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 17:55

Ростовчанам назвали тяжелые заболевания от курения вейпов

Кардиолог предупреждает о раке и ранних инсультах
Источник:kp.ru
Электронные испарители увеличивают риск инсульта и инфаркта в молодые годы.

Электронные испарители увеличивают риск инсульта и инфаркта в молодые годы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вейпы опасны для здоровья взрослых, а детей и подростков особенно, заявила детский кардиолог Ирина Пшеничникова в интервью NEWS.ru. Доктор напомнила, что в США электронные курительные устройства под запретом из-за случаев смерти от тяжелого поражения легких при курении вейпов.

- Исследования показали, что вейпинг наносит не меньший вред, чем обычные сигареты. Парение способствует развитию митохондриальной дисфункции, нарушается энергетический метаболизм на клеточном уровне, - объясняет доктор Пшеничникова. - У вейперов выявляются поломки генов, отвечающих за работу врожденного иммунитета и реализацию воспалительного ответа.

По словам врача, парение вейпами в исследованиях тесно ассоциируется с развитием некоторых видов онкологических заболеваний. Также из-за курения электронного испарителя возрастает риск развития ранних инсультов, инфарктов и других сосудистых катастроф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запарили: на Дону хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты считают, что карманные парогенераторы стоит приравнять к обычным сигаретам (подробнее)