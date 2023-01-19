Диетолог рассказал, какие продукты помогут быстро выздороветь при ОРВИ и гриппе

Питание во время болезни должно быть легким, объясняет диетолог. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

При простуде больному необходимо питаться полноценно, не лишать себя полезных жиров и ни в коем случае не садиться на диету. При ОРВИ и гриппе нужно пить больше жидкости — чай, отвары шиповника, богатые витамином А продукты («молочка», яичный желток, сливочное масло), С (болгарский перец, черная смородина и облепиха) и D (морепродукты, печень трески), а также нежирные бульоны. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

- Витамин D и цинк необходимы для нормальной деятельности иммунной и нервной системы. Много цинка содержится в морепродуктах: креветки, кто может себе позволить, можно купить устрицы. Цинка много в говяжьей печени, вегетарианцам можно использовать тыквенные семечки, — посоветовала диетолог.

Также при простуде она советует увеличить в рационе количество клетчатки — овощей, фруктов, цельнозернового хлеба и цельнозерновых круп.

- Едим клюкву, бруснику, чернику, голубику - можно замороженные. Замороженные черника и голубика еще лучше, потому что там разрывается кристаллическая решетка, и продукт усваиваится еще лучше. Они оказывают противовоспалительное действие, так же как куркума, специи, лук и чеснок, - перечисляет специалист. - А отвар из шелухи красного лука содержит кверцетин, который хорошо защищает бронхолегочную систему.

Диетолог напомнила, что отвар шиповника не пьют горячим: высокие температуры разрушают витамин C. Кроме того, при простуде питание должно быть легким, дробным и маленькими порциями.

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