Василий Голубев поручил усилить контроль за проектированием дорожных объектов в Ростовской области

За 2022 год было отремонтировано порядка 686 километров дорог. Фото: правительство Ростовской области

Губернатор Ростовско области поручил усилить контроль за проектированием дорожных объектов в регионе. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

За 2022 год было отремонтировано порядка 686 километров дорог. Также доля региональных и межмуниципальных дорог увеличилась до 56%. Еще 80% дорог городских агломераций привели в порядок. Это на 3% выше, чем было указано в планах.

В прошлом году продолжили реализацию проекта по созданию Ростовского транспортного кольца. Движение для транспорта было открыто по третьей очереди «Северного обхода Ростова-на-Дону». Благодаря чему, соединились две федеральные трассы: М-4 «Дон» и «Ростов-на-Дону – Таганрог». Кроме того, в 2022 году подрядчики закончили строительство транспортной развязки на 9 км федеральной автодороги. Развязка стала началом «Западной хорды» – еще одного важнейшего элемента Ростовского транспортного кольца.

- Необходим серьезный пересмотр всего, что касается проектной деятельности. Если не научитесь проектировать вовремя и качественно, всегда будет не хватать средств на реализацию проектов, - добавил Василий Голубев.

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