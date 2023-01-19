5 из 10 ростовчан одобрили начальную военную подготовку в школах

Среди родителей школьников 5—11 классов и студентов колледжей число сторонников преподавания НВП составляет 60%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начальную военную подготовку с 5 класса одобрили 5 из 10 жителей Ростова. Об этом сообщили специалисты сервиса SuperJob.

Со следующего учебного года в школах и колледжах появится начальная военная подготовка.

Одобряют эту инициативу 63% ростовчан. Против новой дисциплины 30% граждан в числе их аргументов — нежелание «военного» будущего для детей, перегруженность школьников, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета.

По статистике мужское население одобряет начальную военную чаще женщин – 66% против 60%. Чем старше респонденты, тем больше из них сторонников дисциплины. Граждане до 34 не так активно поддерживают нововведение.

Среди родителей школьников 5—11 классов и студентов колледжей число сторонников преподавания НВП составляет 60%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как проходят курсы военной подготовки в Ростове и чему там реально учат

Корреспондент побывала на первом занятии и рассказала, что смогла увидеть и узнать

(Подробности)