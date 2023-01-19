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НовостиОбщество19 января 2023 19:02

5 из 10 ростовчан одобрили начальную военную подготовку в школах

Новый предмет появится со следующего учебного года
Лейла МИРИШОВА
Среди родителей школьников 5—11 классов и студентов колледжей число сторонников преподавания НВП составляет 60%.

Среди родителей школьников 5—11 классов и студентов колледжей число сторонников преподавания НВП составляет 60%.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начальную военную подготовку с 5 класса одобрили 5 из 10 жителей Ростова. Об этом сообщили специалисты сервиса SuperJob.

Со следующего учебного года в школах и колледжах появится начальная военная подготовка.

Одобряют эту инициативу 63% ростовчан. Против новой дисциплины 30% граждан в числе их аргументов — нежелание «военного» будущего для детей, перегруженность школьников, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета.

По статистике мужское население одобряет начальную военную чаще женщин – 66% против 60%. Чем старше респонденты, тем больше из них сторонников дисциплины. Граждане до 34 не так активно поддерживают нововведение.

Среди родителей школьников 5—11 классов и студентов колледжей число сторонников преподавания НВП составляет 60%.

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(Подробности)