В Ростовской области возобновят производство донского леща

В 2024 году планируют выпустить до 17 млн штук особей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области планируют возобновить производство донского леща. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского.

Он отметил, что донской лещ – визитная карточка Ростовской области.

- Его воспроизводством занималось предприятие, которое находится в Кулешовке, Кулешовский рыбоводный завод. Он, к сожалению, вошел в стадию банкротства, и оно почти завершено. Те инвесторы, которые зашли на территорию завода, работают в плане создания рекреации, но производством малька леща тоже хотят заниматься. В 2024 году планируют выпустить до 17 млн штук особей, - добавил Константин Рачаловский.

Сегодня власти Ростовской области рассматривают различные варианты господдержки предприятия из регионального бюджета. Выпуск мальков леща начнут и на Рогожинском рыбоводном заводе. Рачаловский заверил, что ресурсов реки Дон позволят прокормить до 60 млн мальков этого вида рыбы ежегодно.

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