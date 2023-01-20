Ростовчан на выходных ждет пасмурная погода и сильный ветер

Порывы ветра достигнут до 15 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону в выходные дни горожан ждет пасмурная погода и сильный ветер. Об этом сообщили в "Гисметео".

В субботу, 21 января, в городе целый день будет пасмурно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +1 градуса. К вечеру столбики термометров опустятся до -1 градуса. Порывы ветра в этот день достигнут 15 метров в секунду. Отметим, что при сильном ветре не стоит оставлять автомобили возле слабозакрепленных конструкциях.

В воскресенье, 22 января, в Ростове будет также пасмурно и без осадков. Днем столбики термометров покажут =1 градус, а к вечеру температура опустится до -2. Ветер стихнет до 10 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

В случае снегопада на дороги могут вывести 115 спецмашин

(Подробности)