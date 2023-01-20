Специалисты начали разработку трассы из Ростова в Крым вокруг Азовского моря

Новую дорогу планируют сделать двухполосной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проектные организации начали разработку макета трассы от Джанкоя до Ростова-на-Дону. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в соцсети.

Дорога из Крыма в Ростов будет проходить от трассы «Таврида» через Симферополь, Джанкой, Чонгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск и Таганрог. Дорога будет двухполосная. Она замкнет Азовское море.

- Инфраструктурный объект даст возможность соединить Ростов с Крымом и значительно улучшит логистику с новыми регионами РФ, – сообщил Сальдо.

Отметим, что временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поделился о строительстве четырёхполосной трассы Ростов — Симферополь. К работе приступят уже в 2023 году. Пропускная способность дороги составит более 30 тысяч автомобилей в сутки.

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