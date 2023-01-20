В Ростовской области сгорел частный дом

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Шахтах произошел пожар в частном доме. ЧП случилось днем 18 января на улице Львовской.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, дом начал полыхать около 11:45. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных пламя охватило 30 квадратных метров. Огонь удалось потушить за 15 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Для ликвидации пожара от МЧС России привлекались 9 пожарных и 2 спецмашины, – сообщили в ведомстве.

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В итоге на место происшествия прибыли сразу несколько машин управления МЧС

(Подробности)