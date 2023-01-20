В Ростове-на-Дону до конца января откроют два дилерских центра автозавода «Москвич»

Завод продолжает расширять географию своего присутствия Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове до конца января 2023 года в продаже появятся новые отечественные автомобили марки «Москвич». Дилерами выступят центры «ААА Моторс» и Fresh Auto.

- Продолжаем расширять географию своего присутствия. Компания выбрала партнеров дилерской сети еще в 10 городах России, - сообщили в пресс-службе Московского автомобильного завода «Москвич».

Кроме Ростова-на-Дону, российский транспорт в том числе представят в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах и Уфе.

По данным агентства «Автостат», новые машины поступили в розничную продажу еще в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» стоит 1,97 млн рублей, электрокроссовер «Москвич 3е» - 3,5 млн рублей.

В 2023 году производитель планирует собрать не менее 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч будут с электродвигателем. В 2024 году с конвейера должны выпустить не менее 100 тысяч авто, в том числе 20 тысяч с электродвигателем.

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