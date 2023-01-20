С 24 января в Ростове на 339-й Стрелковой Дивизии начнут реконструкцию тепловых сетей

Отопление во время модернизации пообещали не отключать Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове на 339-й Стрелковой Дивизии собираются заменить 350 метров ветхих тепловых сетей. Первый этап работ должны провести уже в период с 24 по 28 января, сообщает пресс-служба «РТС».

- Задачу выполнят в три этапа в текущем году. Перекладку коммуникаций проведут на участке от дома № 27 до № 31, - говорится на сайте «Ростовских тепловых сетей».

Отопление во время модернизации пообещали не отключать. Горячую воду в квартиры будут подавать в штатном режиме. По плану, работы не должны создавать помехи для проезда машин.

Добавим, в 2023 году в Ростове-на-Дону также собираются обновить еще 20 участков теплосетей общей протяженностью 5,149 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 4 февраля в Ростове-на-Дону на улице Пушкинской запретят парковать машины

Изменения введут «для повышения пропускной способности дороги» (подробности)