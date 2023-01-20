В Ростове в 2022 году цена малогабаритных квартиры выросла почти на четверть

Цена за один квадратный метр в малогабаритной квартире Ростова увеличилась на 23,6% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону за 2022 год цена на малогабаритные квартиры увеличилась почти на четверть. Об этом сообщили на федеральном портале «Мир квартир».

Так, стоимость за один квадратный метр в малогабаритной квартире Ростова увеличилась на 23,6%, а стоимость до 2,7 млн рублей. Первое место в списке занял Киров цена в невеличке выросла на 31,2%. В Кемерово – на 27%, а во Владикавказе еще на 25%.

В Рязани – 25%, а в Вологде – 23,7%. В среднем во всех городах один квадратный метр стоит 102 545 рублей. За год он вырос на 12,7%. По стране цена средней студии или маленькой «однушки» подросла на 11,9%, до 2 812 989 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты начали разработку трассы из Ростова в Крым вокруг Азовского моря

Новую дорогу планируют сделать двухполосной

(Подробности)