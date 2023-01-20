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НовостиОбщество20 января 2023 7:48

В Таганроге поймали нарушителей, пытавшихся тайно вывезти за границу 4,5 млн рублей

После этого было возбуждено 5 уголовных дел
Ангелина СКИБА
Уголовная ответственность грозит за незадекларированные деньги

Уголовная ответственность грозит за незадекларированные деньги

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По итогам 2022 года в Таганроге Ростовской области у нарушителей изъяли более 4,5 млн рублей. Речь идет о деньгах, которые пытались вывезти за границу без декларирования, пояснили в пресс-службе Южного таможенного управления.

По данным ведомства, за попытку тайно перевезти финансы злоумышленники попали под следствие. Всего по статье «Контрабанда наличных средств» было возбуждено 5 уголовных дел.

Жителям Дона напоминают: с 2022 года временно ввели запрет на вывоз валюты эквивалентной сумме от 10 тысяч долларов США. Все деньги перед поездкой нужно обязательно указывать в декларации. В ином случае грозят административная и уголовная ответственность.

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Сейчас по делу ведется следствие (подробности)