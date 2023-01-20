Облачная и ветреная погода ожидается в Ростовской области на выходных, 21 и 22 января

Ветер преимущественно будет восточным и юго-восточным Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на выходных, 21 и 22 января, ожидается облачная и ветреная погода. Такой прогноз опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- Ветер преимущественно будет восточным и юго-восточным до 12 м/с, местами с порывами 15-20 м/с, - предупредили синоптики.

В субботу днем температура воздуха составит от -1 до -6, по югу обещают до +2. Ночью столбики термометров также опустятся на 1-6 градусов ниже нуля, при прояснениях - до -13 градусов.

В воскресенье днем в среднем будет от 0 до -5, по югу - до +3. Температура воздуха ночью установится в районе -1-6 градусов, при прояснениях ожидается до -12.

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