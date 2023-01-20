В Ростовской области расширили перечень документов для «гаражной амнистии»

Принимаются разрешения на строительство гаража или судебные акты его возведение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области упростили условия «гаражной амнистии». Теперь будут принимать документы, подтверждающие право собственности до 2005 года. Это изменение уже утвердили депутаты Законодательного собрания региона.

Иными словами, на рассмотрение можно будет предоставлять бумаги, заверенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России.

Разрешают приносить: права на строительство или судебные акты о возведении гаража, о пользовании земельным участком, а также документы об оплате налога за налоговый период 2004 года.

Напомним, в 2021 году вступил в силу федеральный закон, который помогает в упрощенном порядке заявлять право на гаражи и земельные участки под ними. Этим же решением субъектам позволили самостоятельно определять необходимый перечень документов, подтверждающих права собственности.

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