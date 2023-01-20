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НовостиОбщество20 января 2023 9:19

В Ростовской области расширили перечень документов для «гаражной амнистии»

Подтвердить право собственности теперь можно с помощью бумаг, заверенных до 2005 года
Ангелина СКИБА
Принимаются разрешения на строительство гаража или судебные акты его возведение

Принимаются разрешения на строительство гаража или судебные акты его возведение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области упростили условия «гаражной амнистии». Теперь будут принимать документы, подтверждающие право собственности до 2005 года. Это изменение уже утвердили депутаты Законодательного собрания региона.

Иными словами, на рассмотрение можно будет предоставлять бумаги, заверенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России.

Разрешают приносить: права на строительство или судебные акты о возведении гаража, о пользовании земельным участком, а также документы об оплате налога за налоговый период 2004 года.

Напомним, в 2021 году вступил в силу федеральный закон, который помогает в упрощенном порядке заявлять право на гаражи и земельные участки под ними. Этим же решением субъектам позволили самостоятельно определять необходимый перечень документов, подтверждающих права собственности.

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