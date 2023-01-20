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НовостиПроисшествия20 января 2023 9:36

В Каменске-Шахтинском автобус врезался в бетонное ограждение, пострадали 11 пассажиров

Предварительно, водителю стало плохо за рулем
Ангелина СКИБА
Официальных комментариев от УГИБДД пока не поступало

Официальных комментариев от УГИБДД пока не поступало

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области 11 человек пострадали после ДТП с участием автобуса, который прибыл в Каменск-Шахтинский. Об этом без ссылки на источник сообщает газета «Пик».

- Травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Все они были доставлены в ЦГБ, сейчас людей осматривают врачи, - рассказали журналисты.

По данным издания, авария произошла около 9 утра 20 января. Общественный транспорт прибыл из хутора Старая Станица.

Предварительно, на подъезде к остановке «Парк Маяковского», в районе ж/д переезда, водителю стало плохо, он потерял управление, и автобус на скорости врезался в бетонный забор. Машина также зацепила стоящее рядом дерево.

Официальной информации пока не поступало. Сотрудники отдела УГИБДД еще выясняют обстоятельства случившегося. В ближайшее время должен поступить детальный комментарий.

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