В зоопарке Ростова рассказали, когда медвежонка Айку увезут в Казахстан

Условия в новом вольере должна оценить независимая комиссия ЕАРАЗА. Фото: группа в VK Ростовского зоопарка

Медведицу Айку перевезут из зоопарка Ростова-на-Дону в город Алама-Ата только после тщательной проверки. Окончательное решение относительно переезда питомицы еще не приняли.

- Условия в новом вольере должна оценить независимая комиссия ЕАРАЗА. Эксперты проверят площадку на соответствие требованиям по содержанию белых медведей. Будут учитывать размеры территории, бассейна и качество водоснабжения, - рассказали в пресс-службе ростовского зоосада.

Напомним, Айка родилась в конце декабря 2020 года. Это был первый за 32 года медвежонок, который появился на свет в зоопарке Ростова-на-Дону. Сейчас пушистой уже 2 года. В этом возрасте детеныши обычно покидают свою мать и начинают самостоятельную жизнь. Именно поэтому на Дону заговорили о переселении питомицы.

Вольер площадью в 3,6 тысячи кв. метров ранее сняли на видео. Интернет-пользователи отметили, что для их любимицы подготовили прекрасное место, но бассейн оказался очень мал. Ростовчане напомнили, что Айка - белый медведь, и ей будет тяжело переносить жару при небольшом количестве воды.

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