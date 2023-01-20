В 2022 году в Ростовской области шести детям пересадили роговицу

Все шесть операций провели в Ростовской областной клинической больнице. Фото: сайт правительства РО

В 2022 году в Ростовской области шести детям сделали операции по пересадке роговицы. После этого зрение юных пациентов значительно улучшилось, рассказал заместитель губернатора Андрей Пучков.

- Первую пересадку на Дону выполнили в 2021 году, до этого подобные операции делали только в федеральных центрах. Это очень тонкая работа, которая требует оснащения и навыков хирургов высокого класса, - пояснил Андрей Пучков.

Чиновник уточнил, что все шесть операций провели в Ростовской областной клинической больнице. При этом в одном из случаев лечили мальчика, перенесшего герпетический кератит с осложнениями. Острота зрения у ребенка составляла всего 2 %, а после кератопластики восстановилась до 60 %.

Напомним, сейчас на базе Детской областной больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» строят хирургический центр на 405 мест с размещением коек трансплантации костного мозга. Готовность этого объекта составляет 60%, работы идут по графику.

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