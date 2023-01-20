Депутат из Ростова отправился на Донбасс с братом и сыном

Бойцы делают все для того, чтобы приблизить победу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Петр Пятибратов сообщил, что находится в зоне СВО вместе с сыном и братом. Пост в VK с этой информацией был опубликован сегодня, 20 января.

- Я почти год на Донбассе. На переднем крае. Знаю все, что на самом деле происходит на фронте. Рядом со мной сын, брат, друзья и односельчане. Всех обеспечил необходимым за свой счет. Мы работаем на победу, делаем все, чтобы ее приблизить, - написал Петр Пятибратов.

По словам депутата, «воюющие части должны пополняться еще сотнями тысяч бойцов», так как «в такой ситуации, никто не должен оставаться в стороне».

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