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НовостиОбщество20 января 2023 12:36

Появилось видео ДТП с автобусом в Ростовской области, в котором пострадали 13 человек

По предварительным данным, водителю транспорта стало плохо за рулем
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Транспорт врезался в дерево, которое растет возле бетонной плиты. Фото: Госавтоинспекция РО.

Транспорт врезался в дерево, которое растет возле бетонной плиты. Фото: Госавтоинспекция РО.

В Каменске-Шахтинском рейсовый автобус 20 января попал в ДТП, в результате которого пострадали 13 человек. Видео с места аварии опубликовал отдел пропаганды ГИБДД по донскому региону.

На кадрах видно, что транспорт врезался в дерево, которое растет возле бетонной плиты. Сейчас салон автобуса пустой. Пассажиров и водителя сразу после происшествия доставили в больницу.

Напомним, водитель автобуса двигался по маршруту «Комбинат-Машзавод». По предварительным данным, мужчине стало плохо в пути. Он пересек встречную полосу и съехал с дороги, после чего машина столкнулась с деревом.

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