В Ростовской области экс-полицейский получил 8,5 лет колонии строгого режима

Апелляционную жалобу рассмотрели в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области оставили в силе приговор бывшему оперуполномоченному МВД из Новочеркасска. Экс-полицейскому подтвердили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в 1,5 млн рублей. Информация об этом поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.

- Апелляционная инстанция оставила решение Новочеркасского городского суда без изменения, - говорится в сообщении.

Добавим, приговор задержанному вынесли сразу по двум уголовным статьям: «Злоупотребление полномочиями» и «Получение взятки». По данным следствия, бывший полицейский через посредника вымогал у подозреваемого в краже 150 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области сотрудницу ПФР заподозрили в мошенничестве на 1,2 млн рублей

Сейчас по делу ведется следствие (подробности)