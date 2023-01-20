В Ростовской области экс-полицейский получил 8,5 лет колонии строгого режима

Апелляционную жалобу рассмотрели в Ростовском областном суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области оставили в силе приговор бывшему оперуполномоченному МВД из Новочеркасска. Экс-полицейскому подтвердили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в 1,5 млн рублей. Информация об этом поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.
- Апелляционная инстанция оставила решение Новочеркасского городского суда без изменения, - говорится в сообщении.
Добавим, приговор задержанному вынесли сразу по двум уголовным статьям: «Злоупотребление полномочиями» и «Получение взятки». По данным следствия, бывший полицейский через посредника вымогал у подозреваемого в краже 150 тысяч рублей.
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Сейчас по делу ведется следствие (подробности)