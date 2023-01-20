За сутки в Ростовской области выявили 41 заразившегося коронавирусом

С диагнозом COVID-19 госпитализировали шесть дончан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области на 20 января 2023 года был выявлен 41 человек, инфицированный коронавирусом. Что на 8 человек больше, чем днем ранее. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

С диагнозом COVID-19 госпитализировали шесть дончан, выздоровели за сутки 16 жителей Дона. А вот умерших от ковида за день не было. За все время 438 964 жителя Дона заразились коронавирусом, 427 622 из них выздоровели, а 11 081 человек умер от осложнений.

В конце декабря прошлого года главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что коронавирус сейчас уже не так угрожает людям, как раньше. Однако он стал «встраиваться в структуру ОРВИ».

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