Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 14:43

За сутки в Ростовской области выявили 41 заразившегося коронавирусом

С ковидом было госпитализировано шесть жителей донского региона
Анастасия ТАЛЫЗИНА
С диагнозом COVID-19 госпитализировали шесть дончан.

С диагнозом COVID-19 госпитализировали шесть дончан.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области на 20 января 2023 года был выявлен 41 человек, инфицированный коронавирусом. Что на 8 человек больше, чем днем ранее. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

С диагнозом COVID-19 госпитализировали шесть дончан, выздоровели за сутки 16 жителей Дона. А вот умерших от ковида за день не было. За все время 438 964 жителя Дона заразились коронавирусом, 427 622 из них выздоровели, а 11 081 человек умер от осложнений.

В конце декабря прошлого года главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что коронавирус сейчас уже не так угрожает людям, как раньше. Однако он стал «встраиваться в структуру ОРВИ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сразу три вируса гриппа активизировались в Ростовской области с приходом холодов

В 63 случаях у людей диагностировали инфекцию разновидности H1N1 (подробнее)