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НовостиОбщество20 января 2023 14:47

Депутата ЗС Ростовской области наказали за высказывания о сборе средств для военных

Парламентарии решили, что коллега допустил нарушение депутатской этики
Ангелина СКИБА
Публикации депутата проверили в комитета по этике. Фото: Законодательное собрание РО

Публикации депутата проверили в комитета по этике. Фото: Законодательное собрание РО

В Ростовской области депутата Заксобрания региона Евгения Федяева лишили права выступления на двух ближайших заседаниях. Санкции в отношении парламентария попросил применить председатель комитета по этике Николай Беляев.

- Мы изучили публикации депутата в Telegram и единогласно пришли к выводу, что распространяемые сведения не имеют отношения к фактам, а также причиняют ущерб репутации. Автор использует недостоверную информацию и вводит в заблуждение широкий круг лиц, - пояснил Николай Беляев.

Председатель комитета по этике уточнил, что речь в том числе идет об одном из октябрьских постов. Рассказывая о помощи военным, депутат заявил, что деньги нужно отправлять через волонтеров, а не через Фонд помощи мобилизованным. Также уточнялось, что «бюджетников обязывают» перечислять средства на официальный счет, созданный для поддержки бойцов.

На озвученные заявления и меру наказания в своем телеграм-канале уже отреагировал сам депутат.

- Сегодня на заседании Законодательного собрания области меня в очередной раз привлекли к ответственности из-за моих высказываний и отличной от других депутатов позиции. В тоже самое время некоторые удостоились благодарственных писем за весомый вклад в развитие региона. Подробности скоро, - написал Евгений Федяев.

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