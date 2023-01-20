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НовостиОбщество20 января 2023 15:39

В крещенских купаниях участие приняли более 41 тысячи жителей Ростовской области

В донском регионе было оборудовано более 80 купелей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В Ростовской области в 41 муниципальном образовании региона было оборудовано более 80 мест для обрядовых купаний.

В Ростовской области в 41 муниципальном образовании региона было оборудовано более 80 мест для обрядовых купаний.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области более 41 тысячи жителей приняли участие в обрядовых купаниях, которые прошли без серьезных происшествий. Об этом рассказал замглавы региона Вадим Артемов.

По его словам, в этом году в Ростовской области в 41 муниципальном образовании региона было оборудовано более 80 мест для обрядовых купаний. В оборудованных местах купания дежурили около тысячи специалистов служб экстренного реагирования, к применению было подготовлено 250 единиц техники и около 50 плавсредств.

Благодаря слаженной работе всех служб экстренного реагирования уже более 17 лет купания на Крещение проходят без серьезных происшествий.

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