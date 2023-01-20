В крещенских купаниях участие приняли более 41 тысячи жителей Ростовской области

В Ростовской области в 41 муниципальном образовании региона было оборудовано более 80 мест для обрядовых купаний. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области более 41 тысячи жителей приняли участие в обрядовых купаниях, которые прошли без серьезных происшествий. Об этом рассказал замглавы региона Вадим Артемов.

По его словам, в этом году в Ростовской области в 41 муниципальном образовании региона было оборудовано более 80 мест для обрядовых купаний. В оборудованных местах купания дежурили около тысячи специалистов служб экстренного реагирования, к применению было подготовлено 250 единиц техники и около 50 плавсредств.

Благодаря слаженной работе всех служб экстренного реагирования уже более 17 лет купания на Крещение проходят без серьезных происшествий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание богослужений и купаний на Крещение 2022 в Ростове-на-Дону

В каких храмах пройдут службы, где откроют купели и как будет работать транспорт 18 и 19 января (подробнее)