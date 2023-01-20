В Польшу депортируют настоятеля католического храма из Ростовской области

Настоятель должен выплатить штраф и покинуть Россию Фото: Тимур ХАНОВ.

Из Ростовской области депортируют в Польшу настоятеля католического храма. Об этом сообщили в Новочеркасском городском суде.

Согласно материалам суда, настоятель нарушил миграционное законодательство РФ.

В Новочеркасск он приехал весной прошлого года на постоянное местожительство на определенный адрес. Но с лета того же года и до сегодняшнего дня он зарегистрирован на другом. Отметим, что закон требует, чтобы иностранец в течение 7 дней уведомил о смене адреса.

Суд признал Михаила Мжыглуда виновным в нарушении КоАП. Он обязан заплатить штраф в 2 тысячи рублей и покинуть пределы России. Своё решение суд объяснил общественной опасностью действий отца Михала — он проигнорировал нормы законодательства.

Решение по делу Мжыглуда суд вынес 19 января. В законную силу оно пока не вступило, у священника есть 10 дней на обжалование.

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