В Ростове из-за огнетушителя пострадал пассажир автобуса

Парню оказали необходимую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону из-за огнетушителя в общественном транспорте пострадал 18-летний парень. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" рассказали очевидцы 20 января.

По словам пассажиров, автобус двигался по улице 2-я Форматная. Во время поворота в транспорте сработал огнетушитель, и порошок попал на пассажиров. У одного из них начался сильный аллергический приступ. Парень начал задыхаться и терять сознание. Пассажиры вызвали скорую помощь.

К счастью, парня удалось спасти. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

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