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НовостиОбщество20 января 2023 17:39

В Таганроге на выходных ожидается пасмурная погода

Днем воздух в городе прогреется до +3 градусов
Лейла МИРИШОВА
Скорость ветра достигнет 12 метров

Скорость ветра достигнет 12 метров

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Таганрога ждет пасмурная погода на выходных. Об этом сообщили в "Гисметео".

По прогнозам синоптиков, 21 января в городе будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +3 градусов, а ночью температура составит 0 градусов. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду.

В воскресенье, 22 января, погода будет аналогичной. Днём воздух прогреется до +1 , а ночью составит от 0 до +1. Порывы ветра в этот день достигнут до 9 метров в секунду.

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Облачная и ветреная погода ожидается в Ростовской области на выходных, 21 и 22 января

Максимальная скорость ветра составит до 15-20 м/с

(Подробности)