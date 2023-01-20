В Таганроге на выходных ожидается пасмурная погода

Скорость ветра достигнет 12 метров Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Таганрога ждет пасмурная погода на выходных. Об этом сообщили в "Гисметео".

По прогнозам синоптиков, 21 января в городе будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +3 градусов, а ночью температура составит 0 градусов. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду.

В воскресенье, 22 января, погода будет аналогичной. Днём воздух прогреется до +1 , а ночью составит от 0 до +1. Порывы ветра в этот день достигнут до 9 метров в секунду.

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Максимальная скорость ветра составит до 15-20 м/с

(Подробности)