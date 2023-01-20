В 2023 году в Ростовской области начнется строительство 44 соцобъектов

Планируется начать строительство 44 объектов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в 2023 году планируют начать строительство 44 соцобъектов. Об этом сообщили на сайте правительства.

Отметим, что за прошлый год удалось превзойти результаты 2021 года по вводу жилья. Годовая программа по жилищному строительству выполнена. Также за минувший год в эксплуатацию ввели 31 соцобъект. Среди них пять школ, 20 детских садов и три спортивных комплекса.

Так, в этом году строительство продолжится. Необходимо закончить возведение 9 объектов и начать еще 44. К строительству 11 школ подрядчики уже приступили. Объекты обеспечены финансированием в полном объёме. Работы ведутся в соответствии с графиками. Также планируется построить три больницы. Продолжаются работы и в донской столице по строительству детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек. Объект готов на 61%.Работы закончат в 2024 году.

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