Пропускную способность КПП между ДНР и Ростовской областью хотят увеличить

Нагрузка на дороги не будет снижаться в ближайшее время
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пропускную способность между Ростовской областью и ДНР планируют увеличить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой врио главы республики Дениса Пушилина.
- Минтранс Российской Федерации уже проработал план действий по расширению дорог, увеличению и расширению самих пунктов пропуска, выделению отдельно гражданских пешеходных пунктов пропуска и создание необходимых условий. Там целая дорожная карта, - отметил Пушилин.
На сегодняшний день пункты пропуска необходимы с практической точки зрения. Глава республики ДНР отметил, что планируется расширить дороги, сами пункты пропуска и выделить отдельно КПП для пешеходов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что в регионе есть площадки для большегрузов, где они могут ожидать своей очереди.
- Нагрузка на дороги не будет снижаться в ближайшее время. Регион, Ростовская область, - это логистический центр, он свою функцию будет выполнять.
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