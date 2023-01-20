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НовостиОбщество20 января 2023 20:08

В 2022 году новые музыкальные инструменты получили 20 образовательных учреждений Ростовской области

На эти цели выделили больше 88 млн рублей
Лейла МИРИШОВА
На все эти цели выделили больше 88 млн рублей.

На все эти цели выделили больше 88 млн рублей.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области 2022 году новые музыкальные инструменты получили 20 образовательных учреждений культуры. Об этом сообщили в правительстве региона.

За прошлый год в рамках национального проекта "Культура" закупили учебные материалы, оборудование и музыкальные инструменты. Новый инвентарь получили школы искусств в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Ростове, Таганроге и Шахатх. Также новое оборудование получили в Заветинском, Куйбышевском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Октябрьском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Целинском районах. На все эти цели выделили больше 88 млн рублей.

Самой крупной поставкой стала для детской школы искусств имени Н.А.Римского-Корсакова в Ростове. Стоимость закупки составила больше 11 млн рублей. В учебном заведении теперь есть 7 баянов, два аккордеона, 14 новых пианино и другие инструменты. Также в библиотеку закупили 400 нотных книг.

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