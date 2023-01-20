В 2022 году новые музыкальные инструменты получили 20 образовательных учреждений Ростовской области

На все эти цели выделили больше 88 млн рублей. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области 2022 году новые музыкальные инструменты получили 20 образовательных учреждений культуры. Об этом сообщили в правительстве региона.

За прошлый год в рамках национального проекта "Культура" закупили учебные материалы, оборудование и музыкальные инструменты. Новый инвентарь получили школы искусств в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Ростове, Таганроге и Шахатх. Также новое оборудование получили в Заветинском, Куйбышевском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Октябрьском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Целинском районах. На все эти цели выделили больше 88 млн рублей.

Самой крупной поставкой стала для детской школы искусств имени Н.А.Римского-Корсакова в Ростове. Стоимость закупки составила больше 11 млн рублей. В учебном заведении теперь есть 7 баянов, два аккордеона, 14 новых пианино и другие инструменты. Также в библиотеку закупили 400 нотных книг.

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