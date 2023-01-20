Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 20:49

В Ростовской области планируют запустить производство товарной черной икры

Реализацией занимается предприятие в Азовском районе
Лейла МИРИШОВА
Производство планируют запустить до конца 2023 года.

Производство планируют запустить до конца 2023 года.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области хотят изготавливать товарную черную икру. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Производство планируют запустить до конца 2023 года. Над реализацией работает предприятие в Азовском районе. Отметим, что чистопородное маточное поголовье осетровых является единственным в регионе. За 2022 год вырастили 62 тонны рыбы.

В Ростовской области есть 60 предприятий, которые занимаются переработкой рыбы. Они производят порядка 150 наименований продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области возобновят производство донского леща

В 2024 году планируют выпустить до 17 млн штук особей

(Подробности)