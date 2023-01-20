В Ростовской области планируют запустить производство товарной черной икры

Производство планируют запустить до конца 2023 года.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Ростовской области хотят изготавливать товарную черную икру. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Производство планируют запустить до конца 2023 года. Над реализацией работает предприятие в Азовском районе. Отметим, что чистопородное маточное поголовье осетровых является единственным в регионе. За 2022 год вырастили 62 тонны рыбы.
В Ростовской области есть 60 предприятий, которые занимаются переработкой рыбы. Они производят порядка 150 наименований продукции.
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