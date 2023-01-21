Погибшего в СВО военного из Ростовской области наградили орденом мужества посмертно

Награду вручили родственникам героя. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове посмертно наградили полковника Андрея Елизарова, который погиб в спецоперации. Орден мужества вручили родственникам военного, сообщает региональное правительство.

Андрей Елизаров был командиром зенитно-ракетной бригады. Он погиб в ходе спецоперации осенью 2022 года. Сослуживцы отзываются о нем, как о неравнодушном и умелом командире, настоящем профессионале.

— За время нахождения в зоне проведения боевых действий бригада, которой командовал полковник Елизаров, не потеряла убитыми ни одного солдата и офицера. Это прежде всего заслуга командира, — сообщил Вадим Артемов, принявший участие в церемонии.

Память о погибшем военном почтили минутой молчания.

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