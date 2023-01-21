Ростовчанка пожаловалась на куски кирпича, падающие со здания отдела полиции

Жалоба ростовчанки появилась в местных пабликах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчанка пожаловалась, что едва не пострадала от упавшего со здания отдела полиции куска кирпича. По словам женщины, происшествие случилось в Ленинском районе. Сообщение появилось в социальных сетях.

Жительница города рассказала, что зашла во внутренний двор под аркой. В этот момент перед ней упад кусок кирпича. Она уверена, что от удара по голове ее спасли считанные секунду.

Ростовчанка попросила обратить внимание на ситуацию. Некоторые комментаторы отметили, что это здание давно окружено строительными лесами.

Ранее другая жительница города пожаловалась на состояние общественного туалета в отделении соцзащиты. Однако в учреждении сообщили, что он находится в отдельной старой постройке. Как объяснил представитель отдела, она давно закрыта, но кто-то сорвал замок. В работающем здании расположены три современных туалета с унитазами.

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