Новостройки могут появиться в нескольких районах Таганрога

Самым перспективный сейчас считают участок на улице Инструментальной.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Таганроге определены шесть участков, которые предполагается вовлечь в комплексное развитие территорий. Об этом сообщил главный специалист комитета по управлению имуществом администрации Таганрога Олег Беззаботный.
По словам Беззаботного, самый перспективный участок расположен на улице Инструментальной. Речь идет о бывших территориях Комбайнового завода.
— Территория состоит из трех участков, два из которых находятся в собственности, один — в аренде. Соглашения подписаны, разработана соответствующая документация. На следующей неделе инвестор планирует обратиться в администрацию за согласованием пакета документов, — рассказал специалист.
Точная информация о том, какие объекты могут появиться на этом и других участках, озвучена не была. Сообщается лишь, что на территории ЖК «Андреевский» планируется возвести дома малой и средней этажности, а также школу и детский сад.
— В первой декаде февраля ростовский институт предоставит информацию по всем земельным участкам, — уточнил Олег Беззаботный.
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