В Ростовской области сбили 17-летнего юношу

Медицинскую помощь парню оказали на месте.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Донецке Ростовской области сбили 17-летнего юношу. Происшествие случилось вечером 20 января на проспекте Ленина.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, водитель автомобиля «Лада Калина» ехал в районе дома № 29. На нерегулируемом пешеходном переходе машина наехала на несовершеннолетнего.
— Пешеход пострадал. Ему была оказана медицинская помощь на месте, — рассказали в ведомстве.
Напомним, ночью 21 на трассе в Семикаракорском районе столкнулись два легковушки. Один из водителей скончался на месте, другого автомобилиста с травмами доставили в больницу.
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