На трассе в Ростовской области в лобовом столкновении легковушек погиб водитель

По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове при столкновении легковушек погиб один из водителей. Происшествие случилось на трассе «Константиновск — Тацинская» в Семикаракорском районе ночью 21 января.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 211440» не справился с управлением. Машина столкнулась со встречным «ВАЗ 21154».

В результате водитель «четырнадцатой» скончался на месте. Второй автомобилист получил травмы.

В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

— Водитель автомобиля «ВАЗ 21154» госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 20 января в Каменске-Шахтинском пассажирский автобус врезался в дерево. Предварительно, водителю стало плохо за рулем, после чего он потерял управление. В ДТП по страдали 13 человек.

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