Пассажирка рассказала о ДТП с автобусом в Ростовской области, в котором пострадали 13 человек

Автобус врезался в дерево. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Каменске-Шахтинском 20 января рейсовый автобус врезался в дерево на переулке Станционном. По данным донской Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали 13 человек. Пассажирка автобуса Юлия рассказала «КП-Ростов-на-Дону» подробности аварии.

Юлия сообщила, что в какой-то момент транспорт начал внезапно набирать скорость. Машина съехала с дороги и столкнулась с деревом. После ДТП водитель сообщил пассажирам, что ему стало плохо в пути.

— После аварии он долго сидел в автобусе. Потом сам вышел, подошел к нам с подругой и сказал, что его бросило в жар, и он потерял сознание, — говорит девушка.

После аварии пассажиров и водителя доставили в больницу. Юлия говорит, что ей диагностировали сотрясение и ушибы. По ее словам, некоторые пострадавшие получили более серьезные травмы.

Напомним, как ранее рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, автобус «ЛиАЗ» двигался по маршруту «Комбинат-Машзавод». По предварительным данным, водителю стало плохо, он пересек встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево. Среди тринадцати пострадавших шесть человек — дети.

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