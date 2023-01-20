Число пострадавших после ДТП с автобусом в Каменске-Шахтинском увеличилось до 13 человек

Авария произошла рано утром в переулке Станционном. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Каменске-Шахтинском количество пострадавших после ДТП с пассажирским автобусом увеличилось до 13 человек. Официальную информацию по происшествию озвучили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе 6 несовершеннолетних, получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают полицейские, - прокомментировали в ведомстве.

Авария произошла около 8:30 в переулке Станционном. По предварительным данным УГИБДД, «58-летний водитель маршрута «Комбинат - Машзавод» пересек встречную полосу, съехал с дороги и совершил столкновение с деревом».

Напомним, ранее сообщалось, что автобус на скорости врезался в бетонную стену. Первая информация была об 11 пострадавших.

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По предварительным данным, пострадали 11 человек (подробности)